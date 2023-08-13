是誰偷吃火龍果？ 彰化縣農會總幹事宣傳農產品 爆笑演出

彰化縣農會最近為農民宣傳農產品頻出擊，為了促銷二林鎮的火龍果，縣農會總幹事張建豐最近不計形象和二林鎮農會總幹事邱士平拍的「偷吃」火龍果短片，讓大家笑翻，分享數已衝高，達到為農民宣傳效果。

這支為農民宣傳火龍果的影音中，張建豐因火龍果實在太好吃而偷吃了火龍果，臉上沾滿火龍果，卻不承認，被三名農民圍攻質問，只有邱士平願意相信他。

只見農民張錦弘質問「縣總，你為何偷吃我的火龍果？」，張建豐委曲的說「你為何懷疑我？難道說現在人和人的信任這麼難建立？」還轉頭握著邱士平的手說，「邱總，你最了解我對嗎?」，邱士平說「縣總，你放心，我知道不是你吃的」。

農民楊怡妮則拉長語音酸說「哎喲，第一次看到人眼睜睜在說肖話捏」、「縣總，你要去照一下你的臉現在成什麼樣？」然後翻了一個大白眼。農民張晉愷說，「我看他說的那麼委曲，我還懷疑，那粒火龍果是不是被我吃了」。邱士平還力挺到底說「縣總，你要堅強，我相信你， 我就要看看到底是誰把這粒火龍果吃掉」。

短影片讓網友們笑噴，紛紛留言「這農會好有才，還不快買火龍果」、「認真行銷，不下單說不過去」、也有人解圍說「他只是敷臉！沒吃」，有人說「演的有戲說台灣的FU」，按讚數及分享數不斷衝高。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，現今網路行銷很重要，沒有流量，可能就沒有訂單，他也一直提醒農會同仁宣傳不可以制式化，農會不能讓人都是死板板的印象，所以縣農會最近聯合各農會拍攝短影音，行銷芬園的鳳梨、埔心的金蜜芒果、二林火龍果。

張建豐說，此次同仁要他「撩落去」，他二話不說擔綱演出，雖NG、笑場無數次，為了農民也豁出去了，聯合農會賣力演出，就是希望有更多人看到彰化的農產品，近年來農會輔導農民提升農產品品質，彰化不僅火龍果多，農民使用有機肥、自然農法、草生栽培都提升了火龍果的口感。

邱士平說，農民調整火龍果產季，全年約有8個月可吃到火龍果，不過以7、8月最盛產，今年火龍果產量持平，甜度可達到20到22度，品質好的每公斤可賣到一百元，一盒6公斤裝可以賣到600元。