南投仁愛災後第10天 「最悲情的加油站」見天日

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，今是災後第10天，復原工作持續進行，被土石流滅頂4次的「全國最悲情的加油站」今也重現天日，縣府表示，鄉內道路已全面通行，但農災面積已達967.14公頃，損失金額突破1.6億元，將持續統計救助。

縣府指出，卡努風災應變中心今天仍維持二級開設，並由消防局、建設處、工務處、農業處、社勞處、環保局、原民局、後備司令部等單位進駐，持續災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作，目前已無道路受損阻斷及人員受困情形。

但因仁愛鄉內各村落仍有道路或民宅仍有遭土石、洪流等覆蓋狀況尚須清理，新竹縣、台中市、雲林縣等今支援挖土機、山貓、卡車、抓斗車、板車、貨車等重機具及人力，國軍也出動572人、72車次至部落協助災後環境消毒及復原工作。

經災後復原工作持續進行，台14線沿途土石已清除，居民、店家努力整頓家園，位在台14線71K旁、創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」台灣中油聖本篤站也將站內土石清出，今天已能看見地面和加油機，重現天日。

南投縣災害應變中心表示，仁愛鄉交通均已恢復通行，但縣管的投83線、投89線雖搶通，考量入夜通行安全，每晚6時至隔日上午7時封閉，投85線則為每晚6時至隔日上午6時封閉；另埔里守城橋、仁愛武界新橋、平靜橋受損封橋。