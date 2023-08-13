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中市大智國小駐車彎常遭民眾違停 公托家長難接送

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
台中市大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，但該門鄰近駐車彎，常遭民眾違規停車，影響家長接送安全。圖／許姓家長提供
台中市大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，但該門鄰近駐車彎，常遭民眾違規停車，影響家長接送安全。圖／許姓家長提供

台中市東區家園今年1月1日起升級為東區大智國小公托，收托人數增加，不過接送孩子托育，停車問題卻讓家長困擾不已。民進黨中市議員陳雅惠接獲民眾陳情，指大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，但該門鄰近駐車彎，常遭民眾違規停車，影響家長接送安全，要求市府協助家長找解方。

社會局表示，考量校園學童人身安全，校園維持不開放家長接送車輛進入；至於駐車彎遭民眾違停，將再請警政機關加強取締。

陳雅惠表示，接獲東區許姓家長陳情，指大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，提供家長接送小孩，因未規劃停車格，家長只能利用駐車彎暫停接送，不過因臨停不能超過3分鐘、待速期間，人不得離車，常造成併排與違停，影響家長接送安全，苦不堪言。

陳雅惠說，陳情民眾建議學校提供臨時停車證，供公托家長入校辨識。

社會局指出，因考量學童人身安全，學校維持不開放家長接送車輛入校；將請公托以電話、聯絡簿、即時通訊軟體等多元方式，與家長溝通收托幼兒概況，加速家長接送幼兒時間。

社會局表示，駐車彎常遭民眾違規停車，將再請警政機關加強取締；另外，駐車彎因寒暑假期間無法臨停，社會局已安排下周與交通局等相關局處至現場會勘，商討合宜接送方式，協助家長接送幼兒。

陳雅惠 東區 違停

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