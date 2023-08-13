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台14線埔霧公路交管措施有變 今起改為入夜封路

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台14線埔霧公路75.9K、76.2K仍需施工改善，今起18日每晚8時至隔日6時入夜封路施工。圖／取自「中橫路況交通資訊站」
台14線埔霧公路75.9K、76.2K仍需施工改善，今起18日每晚8時至隔日6時入夜封路施工。圖／取自「中橫路況交通資訊站」

台14線埔霧公路75.9K忠勇橋、76.2K板下路段因卡努風災受損嚴重，經搶通仍需施工改善，原訂18日周五前白天管制每2小時放行10分鐘，入夜不管制；但為減輕對交通影響，今天起改為每晚8時至隔日6時入夜封路施工。

公路總局指出，台14線埔霧公路是從南投埔里前往仁愛霧社、清境、合歡山等地的主要道路，但受卡努颱風外圍環流帶來暴雨影響，該路線多處坍方，64.1K觀音瀑布、72.1 K眉溪、75.9K忠勇橋、76.2K板下等路段出現路基掏空，受災嚴重。

經連日搶通，各路段均完成下邊坡臨時保護及加固，於7日全線恢復通行，但75.9K忠勇橋、76.2K板下路段僅能單向通行仍需施工，於71.5K南豐驛站、76.5K霧社端18日前實施交管，每日上午8時至下午6時，每2小時放行10分鐘。

但公路總局表示，經多次現勘受災路段搶修狀況，評估災後復原工作通行需求，為加速全線路基缺口修復、減輕對交通影響，並與相關單位協調工序，原訂白天每2小時放行10分鐘管制，自今天起調整為每晚8時至隔日6時入夜封路施工。

而考量夜間施工安全，封路期間不放行，民眾務必預先改道，遵循現場交維指示；另，台14線沿線多處路段狹窄且腹地有限，考量車輛管制須於寬闊空間等候，並提供車輛迴轉需求，管制點設置於台14線72.8K南豐驛站、79.2K霧社兩端。

另，公路總局表示，該局谷關段為顧及大梨山地區農產品貨運需求，中橫便道維持晚上6時30分貨運班次外，再增加晚上7時30分貨運班次，呼籲夜間班次僅供有載貨的貨車下山行駛，並將依據雨量值管理是否通行。

同時呼籲，台14線沿線仍有多處潛在坍方落石，且南投仁愛山區道路午後有大雨發生，且沿線致災路段邊坡尚未穩定，易受降雨影響再次坍方，考量搶修及救災需求，非必要應避免上山，若有上山需求，掌握即時路況，並先作好行程規畫。

南投 卡努颱風 落石

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