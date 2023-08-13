柳川水文館7個月僅575人參訪挨轟 中市府將改開放時段

多條河川流經台中，市府重視水文教育，分別於綠川、東大溪、筏子溪及柳川等4處，設立「水文化暨環境教育館」。但市議員陳俞融指出，部分場館採預約制，使用率低，以柳館為例，今年截至7月，參觀人數僅575，與不需預約即可參觀綠川館3730人比，差6倍之多。水利局表示，開放時段將再調整。

台中水文豐富，也為台中都市發展見證，市府分別於綠川、東大溪、筏子溪及柳川等4處，設立「水文化暨環境教育館」，紀錄、展出河流特色、人文及生態特性，讓民眾了解溪流故事，並扎根水質教育。

陳俞融指出，部分場館卻要採預約制，造成使用率不高，以需要預約的柳川水文化館為例，今年1至7月參觀總人數僅575人，和無須預約即可參觀的綠川館同期共3730人相比，差6倍多，使用率明顯低落。

陳俞融批評，可提供預約導覽，但場館應常態性開放參觀，否則根本違反市府設立水文化環境館初衷，要提供更多市民更深入了解柳川，要求市府檢討。

陳俞融另也提到，綠川整治經費達9.5億，柳川則是7.25億，整治經費相對少，市府雖完成柳川二期整治計畫，但過學士路自學士柳橋至五權柳橋段，卻仍未河岸改造，岸景單店，且隨處可見小垃圾，景觀一路之隔有巨大落差。

陳俞融也呼籲市府，積極推動柳川河岸改造計畫，向下銜接整治柳川景觀，讓北區柳川能夠與中區綠川相呼應，形成一個完整的親水環境，不但有助於提升市民的生活品質，也能增加城市的吸引力。

水利局長范世億說明，柳川館因設於淨化水質的「礫間處理廠」內，考量參觀時環境安全、工作人員值勤狀況，故採預約制，可由導覽人員介紹礫間處理流程；綠川水文館設置較久，且為獨立空間，故採隨時開放參訪。