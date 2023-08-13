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清泉崗航空展接駁車排很久 蔡其昌批把責任推中央 中市府：反映改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清泉崗航空嘉年華活動，昨天吸引10萬人次到場，清泉崗基地大門等地，出現大排長龍情形。記者游振昇／攝影
台中清泉崗航空嘉年華活動，昨天吸引10萬人次到場，清泉崗基地大門等地，出現大排長龍情形。記者游振昇／攝影

昨天舉辦的台中清泉崗航空嘉年華活動，吸引10萬人次到場，接駁車忙載客，許多人排很久才能搭上車，抱怨交通規劃有問題，立法院副院長蔡其昌更二度在臉書批評台中市府，推說接駁沒錢，要國防部自己想辦法；台中市府表示，軍方昨天已增派接駁 ，市府也立即通報軍方加速改善。

蔡其昌今天在臉書寫，這次清泉崗航空嘉年華活動，看到中市府接駁不力，藍營人士相繼跳出來護航，「2016航空嘉年華」，當時的台中市長林佳龍市府團隊，是用盡全力支援空軍接駁巴士。

蔡其昌說，2023國防部好不容易復辦航空嘉年華，中市府卻說接駁沒錢，接駁要國防部自己想辦法，市府只提「規劃」；他說活動前，市府各種宣傳宛如自己是「主辦單位」一樣，結果一被民眾砲轟後，就推說都是國防部的錯，這樣讓整天辛苦的官兵弟兄情何以堪。

台中市府今天表示，此次國防部在台中舉辦的清泉崗航空嘉年華活動，未開放民眾自駕進入營區，而是由國防部自行規劃於高鐵台中站、中央公園、豐原火車站、台中港旅客服務中心、神岡籃球溜冰兼廣場等五處，提供免費接駁車，接送民眾參觀。

民眾反映軍方規劃的免費接駁點數量與排隊人潮問題，市府接獲民眾通報後，也立即向主辦單位國防部反映，軍方表示所有接駁點已加派人手與車輛，市府持續注意民眾各項意見與建言，即時通報空軍聯隊儘速改善。

台中清泉崗航空嘉年華活動，昨天吸引10萬人次到場，清泉崗基地大門等地，出現大排長龍情形。記者游振昇／攝影
台中清泉崗航空嘉年華活動，昨天吸引10萬人次到場，清泉崗基地大門等地，出現大排長龍情形。記者游振昇／攝影

國防部 蔡其昌

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