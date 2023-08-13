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挨批「酒駕之都」 台中大執法3天

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市警方從11日起，展開一連3天取締酒駕大執法，首日取締15件、移送11人。圖／警察局提供
台中市警方從11日起，展開一連3天取締酒駕大執法，首日取締15件、移送11人。圖／警察局提供

民間團體質疑台中市酒駕死傷數今年增加率居全國之冠，市府警察局11日起展開3天大執法。市議員周永鴻批評，台中市不只近5年酒駕死傷數，有3年居全國之冠，多項道安指標也是「全國最差」，不能只靠警方強力執法洗刷「酒駕之都」。

市府回應，中市警察局連3天專案取締，針對易酒駕路段及飲酒處所周邊多點全面攔檢，首日共取締15件酒駕，移送法辦11人。另統計今年1月1日至5月31日共取締酒駕交通違規3519件，取締件數六都第2，展現杜絕酒駕肇事的決心。

周永鴻指出，台灣酒駕防制社會關懷協會10日指台中市今年1到5月酒駕死傷人數達612人，居全國首位，相較去年同期件數暴增5成5，增加率又居全台之冠，顯示市府酒駕防制成果不彰。

周永鴻說，台中市其他多樣道安指標也惡化，今年1到5月交通事故總件數2萬9460件全國最多，比第二名的桃園市2萬0285件多出9175件，成長幅度65.4%全國最高。周永鴻強調，市府改善酒駕問題，不能只靠基層員警大執法，把推廣酒後不開車、找代駕到取締的重責全落在警察身上。

市府指出，依交通部道安資訊平台統計，台中市今年1至5月酒駕死亡人數16人，較去年同期20人減少4人、少25％，大型車案件導致死亡減少6人、減幅50%，行人事故減少4人、減19%等，台中事故防制逐步見效。

交通局表示，市府加強推廣酒後代駕服務，台中現有10家代駕業者，每月服務案件數平均約2500件，服務資訊提供及宣導方式受交通部肯定，中央更提供其他縣市參考並納入宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台中市 周永鴻 交通違規

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