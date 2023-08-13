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捲土重來…10年前失敗 彰縣府投3億處理豬糞尿

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
位在東螺溪畔的「東螺創新加值示範園區」失敗收攤，示範場在2018年時鏟平，已看不出當年園區風光開幕的痕跡。本報資料照片
位在東螺溪畔的「東螺創新加值示範園區」失敗收攤，示範場在2018年時鏟平，已看不出當年園區風光開幕的痕跡。本報資料照片

彰化縣是全台第三養豬大縣，為解決豬糞尿問題，縣府向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，目前已進入可行性評估階段。但地方人士指出，縣府早在10年前就成立「東螺創新加值示範園區」，後來卻失敗收攤，擔心步入後塵。縣府農業處強調，現在的設備技術完善，不會重蹈覆轍。

彰化縣飼養豬隻近76萬頭、牛3萬頭，每天生產近1萬5000噸廢水，中央近年推動豬糞尿發酵，將沼液、沼渣澆灌新的資源運用，全縣已275家畜牧業加入畜牧糞尿資源化的行列。

彰化縣去年開始向中央爭取的「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，搭配發電機組進行沼氣發電，兼收能源循環再利用，並處理過程中所產生的沼渣、沼液能作為肥料，用於有機作物種植，又有發電收入，可謂一舉多得。縣府目前選址將在東螺溪附近的公有地作為設置場地。

不過有居民反應，10年前，政府就已經出資千萬在東螺溪附近，設立全國首座畜殖餘肥再生綠金示範模場，宣稱是直接取中小型養豬場的豬糞尿原液，進行處理與轉化利用，並轉化成沼氣發電、灌溉用水與有機肥等綠色黃金，但運作2年，放流水標準始終未能符合環保標準，被審計室糾正，後來就停止運作，原來的示範場用地早已剷平。

農業處指出，當年在有限經驗下，參考研究數據設計出處理設備，但未符合實際需求，且後續經費未能持續，因此才停止示範廠運作。

農業處表示，現在時空背景不同，目前已確定鄰近20家養豬場願意加入，現在推動的技術是豬糞尿發酵，將沼液、沼渣澆灌新的資源運用，技術純熟，且業者能穩定合作，應不至於重蹈覆轍。

處理中心已完成可行性評估，明年會先做先期規畫並招商，完成後，一天可以處理6萬頭豬糞尿量，將是全縣規模最大的處理中心。

養豬場 農業部

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