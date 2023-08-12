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石岡熱氣球加碼大型風箏 造型氣球泰迪和琳西逗熱鬧

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡熱氣球嘉年華今年造型氣球為小朋友喜歡的「巴西泰迪和琳西」，熱氣球一面為卡通泰迪、另一面為卡通琳西，讓熱氣球360度零死角，好拍又好看。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華今年造型氣球為小朋友喜歡的「巴西泰迪和琳西」，熱氣球一面為卡通泰迪、另一面為卡通琳西，讓熱氣球360度零死角，好拍又好看。圖／石岡區公所提供

第三屆台中石岡熱氣球嘉年華，9月1日連續3天登場，有音樂晚會嗨翻山城，600秒精彩煙火秀，去年創下單日湧入10萬人次紀錄。今年石岡區公所蓄勢待發，規劃清晨與傍晚體驗繫留熱氣球升空，今年造型氣球也曝光，是小朋友喜愛的巴西泰迪和琳西，中午時段加碼大型風箏秀，再度掀起討論。

熱氣球需在清晨與傍晚無風時段升空，為讓民眾中午起風時段也能盡興，石岡區公所規劃9月2、3日中午至下午3點，加碼大型風箏秀，現場約施放2至3幅大型風箏，讓民眾等候搭乘熱氣球不無聊。

公所人員今天在土牛運動公園進行巨型風箏秀施放練習，工作人員指出，當天主辦單位將備妥約10款大型風箏，活動場地約可同時容納2至3款，將視9月2、3日中午至下午3點活動場域狀況，再決定放飛款式。

去年加菲貓造型氣球深受大、小朋友喜愛，討論度高；公所已決定今年造型氣球為小朋友喜歡的「巴西泰迪和琳西」，熱氣球一面為卡通泰迪、另一面為卡通琳西，讓熱氣球360度零死角，好拍又好看。

石岡區公所區長劉素幸指出，今年熱氣球有小朋友喜愛的水滴寶寶，還有5顆大型造型氣球，民眾要觀賞熱氣球升空或體驗繫留，可上台中市石岡區公所粉絲專頁，查詢最新公布最新消息。

熱氣球將以繩索固定「定點升降」方式，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，搭乘熱氣球可看到台中鳶嘴山、大雪山，山脈間露出曙光霎那，無邊際美景一覽無遺。

熱氣球嘉年華 風箏 卡通

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