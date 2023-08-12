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彰化長照社福大樓布建 花鄉竟是最後一塊拚圖已定案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
備受地方爭議的田中長照社福大樓確定落腳田中警分局旁。記者簡慧珍／攝影
備受地方爭議的田中長照社福大樓確定落腳田中警分局旁。記者簡慧珍／攝影

彰化縣率全國之先興建整合式長照社福大樓，最苦惱的莫過土地取得不易，在永靖鄉獲捐地、埔鹽鄉找到地之後，田尾鄉的興建經費今年得到中央核定，為彰化縣「一學區．一日照」完成最後一塊拼圖。

今年3月間，彰化縣永靖、埔鹽、田中、田尾的長照社福大樓都沒著落，縣長王惠美告訴永靖鄉長魏碩衛，鄉公所若找土地，「剩下來的縣政府負責」，魏碩衛想起昔日想捐地的王姓阿伯，趕快交代鄉公所人員連繫，王姓阿伯名下土地的真正「地主」是應靈宮，魏碩衛、王姓阿伯、應靈宮管委會擲筊得到允杯，已順利捐贈及完成土地過戶給鄉公所，提供興建永靖鄉長照社福大樓。

埔鹽鄉現有的鄉有地都是畸零地，鄉公所找不到土地興建長照社福大樓，縣政府考量少子化，埔鹽國中校地「有剩」，靠近路邊校地可興建，鄉長許文萍去年向地方公司企業和士紳募款240萬元購買約22坪分散的畸零地，使靠近路邊的部分爭議校地都變成公有地提供興建長照社福大樓。

田中鎮原本計畫在第一市場興建市場暨長照社福多功能大樓，因地方民眾反對，縣政府移到田中警分局旁邊的公有地，規畫類似埤頭鄉住宿型長照大樓；衛生局今天表示，長照床數約150床，一、二樓等低樓層可能納入日照和復健中心等服務。

田尾鄉也沒適當土地可興建長照社福大樓，中央希望盡量使用公有機關用地，縣政府盤點土地，選中田尾鄉衛生所現址，因長照衛福大樓的一個樓層基地面積約150坪，衛生所面積較狹小，縣政府和衛生局正設法處理周邊土地，希望擴大基地面積使大樓功能更完善。

興建中的長照社福大樓，芳苑鄉的已進入內部裝修階段，北斗、竹塘、大城、員林等4鄉鎮的長照衛福大樓有的驗收，有的完工準備裝潢，可望明年春節前陸續啟用。縣政府統計，衛福部前瞻計畫經費111年核定新建彰化縣6處衛福大樓及1處住宿型長照機構。

長照 衛生所

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