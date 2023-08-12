芬園634戶8月14日起停水22小時 這處有臨時供水站

台水公司第11區管理處為配合鳥嘴潭人工湖下游管線增設水量計工程，公告芬園鄉社口村自8月14日上午8點起停水22小時，受影響用戶共有634戶，水公司除呼籲用戶提前貯水備用外，在芬園國中後門設有一處臨時供水站。

台灣自來水公司第11區管理處表示，為配合鳥嘴潭人工湖下游管線增設水量計工程，自8月14日上午8時起至8月15日上午6時止停水施工，停復水時間共計22小時。

水公司呼籲用戶，儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。復水後，管線末端及大樓地區供水將會延後數小時，建議用戶將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。

相關停、復水資訊請洽台水公司停水公告查詢系統 https://wateroff.water.gov.tw/，如有疑問可電洽花壇營運所電話(04)7867044，或撥台水公司1910免付費電話查詢。