彰縣府10年前砸千萬豬糞煉綠金失敗收攤 將再投入3.4億升級重啟

彰化縣是養豬大縣，為解決豬糞尿問題，縣府向農委會爭取3.4億元計畫打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，目前已進入可行性評估階段選址階段，不過早在2013年前縣長卓伯源時代，縣府就成立「東螺創新加值示範園區」，但後來失敗收攤，對此，縣府農業處指出，現在的設備技術完善，不會重蹈覆轍。

彰化縣飼養豬隻近76萬頭、牛3萬頭，每天生產近1萬5000噸廢水，中央近年推動豬糞尿發酵，將沼液、沼渣澆灌新的資源運用，全縣已275家畜牧業加入畜牧糞尿資源化的行列。

彰化縣去年開始向中央爭取的「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，搭配發電機組進行沼氣發電，兼收能源循環再利用，並處理過程所產生沼渣、沼液作為肥料，用於有機作物種植，又有發電收入，縣府目前選址將在東螺溪附近的公有地。

不過有居民反應，10年前在東螺溪附近就設有畜殖餘肥再生綠金示範模場，後來無疾而終，根本沒有改善畜牧糞水問題，原用地早已剷平，看不到當年發光開幕示範場的痕跡。

當初這座國內首座由政府出資千萬的「東螺創新加值示範園區」啟用後一波三折，縣府宣稱示範園區最大特點是直接取中小型養豬場豬糞尿原液，進行處理與轉化利用，並轉化成沼氣發電、灌溉用水與有機肥等綠色黃金，但運作2年，放流水標準始終未能符合環保標準，且審計部2015年提出糾正，質疑該計畫屬於淨化水質，是環保專業，為何是由水資處規畫處理，有違常理。

因此，縣府目前規畫的「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」回歸農業處，農業處指出，當年在有限經驗下參考研究數據設計出處理設備，但未符合實際需求，且後續經費有限未能持續，現在時空背景不同，目前已確定鄰近20家養豬場願意加入，以接管或車輛運載提供豬糞尿給運作廠商，並付處理費，業者不用再擔心廢水處理的問題。

農業處也說，現在豬糞尿發酵，將沼液、沼渣澆灌新的資源運用技術純熟，且業者能穩定合作，處理中心目前完成可行性評估，明年會先做先期規畫並招商，處理中心完成後，一天可以處理6萬頭豬糞尿量，將是全縣規模最大。