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這家企業好有愛！辦5年羽球賽揪企業捐出百萬善款

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影
晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影

體育署頒發運動企業認證晨禎營造，所發起的晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。這場賽事已舉辦5屆，累計破百萬元善款，全數捐「十方啟能中心」做為143名身心障礙學員日照及治療費用。

晨禎營造總經理王水樹說，「晨禎盃羽球公開賽」今年邁入第五屆，獲很多熱愛運動的企業、團體響應，累積善款超過105萬元，盼能拋磚引玉，號召更多的企業加入，推廣運動同時兼做公益。

十方啟能中心位於台中大坑山區，默默服務身心障礙的孩子36年，學員更是來自弱勢中的弱勢家庭，65%由中心募款。十方啟能中心表示，善款將運用在學員基本日照服務，以及物理治療、語言治療、職能治療、音樂與園藝治療等，讓學員學習獨立生活能力。

晨禎營造表示，今年參賽隊伍包括台塑企業、台積電、奇美集團、聯電、聯發科、台灣康寧、美光等企業團體共襄盛舉，金典酒店獨家贊助餐夢給優勝隊伍；為確保選手獲得高水準的賽事體驗，參照國際比賽規格，準決賽由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及選手透過網站可以即時看到目前比分及各隊戰績。

晨禎營造推廣員工運動不遺餘力，鼓勵員工挑戰「晨禎五鐵」，參加登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動賽事，今年9月將有86名員工及親友挑戰泳渡日月潭，另外，晨禎營造11年前成立「晨繕團」，每年提撥近五百萬元，為十方啟能等弱勢機構或偏鄉學校翻修建築物和水電管線，落實「讀書、運動、做公益」的企業文化。

晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影
晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影
晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影
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晨禎盃羽球公開賽今天在中興大學體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽，報名費16萬9750元全數做公益。記者趙容萱／攝影

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