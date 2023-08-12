影／今天台中這條路不要走 為一睹戰機衝場人龍長2公里
睽違7年，台中空軍清泉崗基地今天舉辦「清泉崗航空嘉年華」活動，清晨6點多已湧現車潮，早上10點多，等候排隊進入清泉崗大門口人龍將近2公里，跨越大雅與沙鹿轄區；氣溫炎熱，民眾自備陽傘、帽子遮陽，耐心等候受檢進場。警方表示，上午人潮已破3萬人，呼籲用路人避開中清路沿線道路，參加活動民眾應搭乘大眾運輸工具。
軍事迷大盛事，空軍清泉崗基地今對外開放至下午4點，軍方保守預估人潮恐破5萬人。清晨6點多，大雅區、沙鹿區中清路兩側已停滿民眾車輛，許多民眾攜家帶眷徒步進入清泉崗大門口，排隊等候進場。
早上10點多，大型遊覽車一輛輛駛入空軍清泉崗基地公明營門，沿線人潮由大門口排到公明營門處，人潮「貪食蛇」從大雅區中清路四段綿延到沙鹿區中清路五段，距離將近2公里遠，相當壯觀。
沿線警方、義消與國軍弟兄不斷疏導指揮交通，大雅警分局估計，上午10點人潮已超過3萬人，不排除上看10萬人潮。
警方呼籲，用路人應避免行駛大雅區中清路四段、沙鹿區中清路五段等周遭道路，民眾應多搭乘大眾運輸工具入場。
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