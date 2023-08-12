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彰基將興建42公尺空中走廊 銜接本院與質子大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接本院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接本院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影

彰化基督教醫院斥資約60億元興建癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，並將在質子大樓與本院之間，興建一座42.5公尺跨越旭光路的天橋銜接，提供病患、家屬及醫護人員方便而安全的通行空間。但地方擔心施工影響旭光路通行與店家生意，要求先召開說明會聽取地方意見。

彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓是一棟地下6樓、地上8樓建築，在規劃時，考量到質子大樓與本院以旭光路相隔，人員及器材必須穿越馬路，不僅不方便及衍生安全問題，因此曾討論採取以地下街或天橋方式連接，因地下街造價高且工程複雜等因素，後來決定採取興建天橋方式連接。

彰基指出，彰基質子醫療大樓與總院連接天橋工程，連接樓層為三樓、四樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除醫院內部聯通外，三樓處也設有外部樓梯，提供就醫民眾與外部行人通行，民眾不需經由地面穿越旭光路，可大幅提升通行安全及車流順暢度。

不過，在地的光南里長蔡耀叁表示，旭光路是彰基周邊的主要道路，不容許天橋施工封路道路，影響附近交通以及店家生意，而且天橋的結構安全也必須考量，要求彰基必須先舉辦說明會，化解地方疑慮。

彰基表示，天橋整體工期預估約8個月，目前施工的交通維持計畫已向市公所及縣政府交通處提出申請，也遵從市公所意見，將召開里民說明充分溝通，待交維申請核可後，才會開工，一切合法辦理。

彰基表示，天橋工程的交通維持計畫，主要包含設置道路管制圍籬、駐點人力交通管制、施工安全防護及臨時道路指標及夜間照明指標等，會將交通影響降至最低，並保障人車安全。

彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接本院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接本院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影

彰化 癌症

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