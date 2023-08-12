影／清泉崗航空嘉年華破萬人 搶看5架勇鷹高教機帥氣衝場

台中清泉崗航空嘉年華今登場，一早6點多機場外已湧現車潮，人潮大排長龍步行進入。國軍國造勇鷹高教機首次在中部表演登場，預計中午11點40分將有5架衝場震撼表演，空軍少校鍾瀞儀說，勇鷹號為線傳操控，更加靈敏，空中駕馭感佳。

表演於上午9點正式登場，由5架IDF型戰機帶來開幕衝場，另2000-5型、F-16V型戰機，以及由國軍國造的「勇鷹新式高教機」將初次登場，進行一連串空中展演，地面裝備陳展、三軍儀隊暨空軍軍樂隊表演等。

勇鷹新式高教機在展示機場成為民眾爭先恐後排隊合影亮點之一，負責駕駛的空軍少校鍾瀞儀指出，勇鷹高教機是國軍國造量能，採用線傳操控，她在空中駕馭起來靈活度高，性能相當好。

勇鷹高教機首次在中部清泉崗空軍基地表演亮相，將於中午11點40分由5架勇鷹高教機衝場，預估場面震撼，在跑道周圍已有上千名攝影師卡位、上萬位民眾進場，準備捕捉各式戰機翱翔空中的英姿。

陸軍有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備。營區開放當日上午8時至下午4時近百攤台中市在地特色美食小吃、知名糕餅伴手禮等攤位展售。

此次活動不開放自駕入場，民眾可搭乘大眾運輸工具，到高鐵台中站4號出口、豐原火車站-社會住宅停車場、水湳中央公園-大鵬經貿路口公車站、台中港旅客服務中心停車場、神岡籃球溜冰兼廣場-示範公墓公車站等5處接駁站轉乘接駁車，接駁入營時間為上午7時至下午2時。

早上１０點多，周邊道路國道一號與平面道路都大塞車，兩側停放車輛，大量民眾徒步走入清泉崗空軍基地，附近住戶呼籲，民眾搭乘接駁車進場，以免塞車之苦。