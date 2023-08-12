北捷前總經理 顏邦傑接任中捷董事長

台中捷運5月因興富發建案吊臂掉落，釀1死10傷重大事故，中捷代理董事長林良泰請辭，由中市地政局長吳存金任臨時董事長；中捷董事會選出正式董事長，由北捷公司前總經理顏邦傑接任董事長，昨天上任。

台中市交通局長葉昭甫表示，顏邦傑曾任國內幾個軌道事業體要職，中捷是國內最年輕的捷運，盼借重他專業軌道經驗；顏邦傑在交通界資歷超過40年，他說，將強化公司治理基礎，為其他路線營運做好準備。

中捷表示，顏邦傑是美國德州大學土木工程碩士，曾任台北捷運公司代理董事長、總經理、高雄捷運公司總經理及台灣高鐵公司副總經理等職務，軌道業資歷深厚。他也是北捷開朝元老之一，負責營運管理、建立捷運文化，協助北捷及高捷開創經營模式與制定政策，可說是業界先驅。

顏邦傑說，台中捷運只有一條路線，在捷運路網形成前，都會面臨系統規模小、客運量低、營收少的狀況，但也是中捷最有發展潛力的時候，將強化公司治理及經營管理基礎，一旦路線擴充，可以順利接手營運。

顏邦傑說，他的所有職涯都在軌道業，有強烈使命感，他也勇於面對困難、接受挑戰，過去工作上一路走來都是不斷在克服各種難題，因此，退休多年後，當看到中捷有需要，願意再次接受挑戰，與中捷同仁一起突破困難、開創新局。