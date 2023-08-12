榮成紙業擬擴廠 環團控汙染、違建

全球第四大工業造紙公司榮成紙業，二林總廠向彰化縣府申請擴廠。彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會指控，榮成二林廠逾半是農地違建，且疑似長年超抽地下水、造成空汙、水汙，卻鑽漏洞企圖擴廠，環團和居民堅決反對榮成擴廠。

經濟部工業局指出，此案由彰化縣府受理申請及審核，擴廠計畫正請廠商補正，也正審查環評，後續由彰縣府依法辦理。

彰化縣府指出，擴廠案正進行環境影響評估，若不符合法令將駁回。榮成紙業表示，近年全力推動企業永續發展，高度重視循環經濟與淨零排放的規範，更積極投入核心環保技術及提升廠區設備，落實永續社會責任。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化榮成紙廠只有部分土地是合法丁種建築用地，其他都是這45年間不斷違法擴張使用，二林榮成占地面積18.62公頃，違規使用面積就達54%，現在卻以「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」、「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」想取得合法。

立委洪申翰指出，榮成2010年至今，違反117次環保法規，罰款超過1200萬元，其中100次是違反空汙法，不應該用毗連方式放任惡質廠商鑽漏洞，也會對現行工輔法機制造成反向效果。

環保局表示，榮成擴廠在6月29日召開第3次環評審查會，要由經濟部工業局釐清是否符合「興辦工業人申請利用特定農業區的毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」。

彰化縣經綠處表示，榮成紙業二林廠2020年4月1日提出申請毗連擴展計畫，因位於特定農業區且毗連超過1公頃，應進行環境影響評估，若不符合環境影響評估或違反環保法令，將駁回申請。