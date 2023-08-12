光電完換風機 彰化芳苑鄉民反彈

4家風能開發商申請在彰化縣芳苑鄉設置陸上風機，預計設置34座，引發地方強烈反對，指責中央開放國有地架設太陽能光電板，現在又設置風機，芳苑鄉將沒農地可耕種，阻斷青年返鄉，偏鄉只會更蕭條。

彰化縣政府表示，風力開發商應檢具籌設計畫書、地方主管機關同意函、事業所屬機關同意函、環境影響評估核准文件等資料，向經濟部能源局申請籌設許可；縣政府發給同意函前，建議業者先和地方溝通，雖然法令沒強制要辦理說明會，但更能了解民意，確保興建過程順利。

根據彰化縣國土計畫，陸上風機設置地點在台17線以西，經過中央環評審查要求，設置總數從59座減至34座，核准設置、動工許可權限都在中央，縣政府和鄉公所無置喙餘地。

「風機大多設在17線以東，繞過芳苑、王功、永新等大庄頭，專挑五俊、新街、頂廍等更偏鄉的村落設置。」農民洪鈿豐說，業者稱開發風能是「與民共享」，鄉民卻感受不到，有農舍距離風機預定地點約350公尺，風機高133公尺加風扇寬度，超過200公尺，讓居民感受強烈壓迫感。

五俊村長洪綮皇表示，太陽能光電板很熱，陸上風機又有噪音和風扇轉動的陰影。政府要求廠商評估天氣、地理、土壤，獨缺評估生活品質，雖然審核是中央權力，但居民反對到底。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，彰化縣外海快插滿離岸風機，芳苑和大城兩鄉又要設置陸上風機，芳苑鄉是全台雞蛋、肉雞、鴨子主要產區，陸上風機靠近民宅、工廠和養禽場，對人和動物都造成很大壓力，政府應採總量管制，不要又設太陽能光電板又設陸上風機，讓偏鄉生活環境雪上加霜。