台中七期百貨每逢假日塞不停 交通局祭新招疏導車流免被罵

台中市7期百貨商圈，每逢假日與周年慶活動，周邊道路台灣大道、市政北七路、惠中路經常打結，市府交通局要求業者善盡維護交通維護，假日須在館內停車場滿場時，派專人勸離購物車輛前往周邊特約停車場，避免車潮排隊等進場占用道路，怠速影響空品。

中市交通局為了七期百貨影響交通絞盡腦汁要改善，交通局長葉昭甫說，7期百貨商圈吸引大量外縣市消費者，假日與周年慶期間湧入人流車潮，常造成周邊道路打結。

交通局除擴大提供周邊停車場、公布停車場即時訊息，今天更要求百貨公司業者在館內停車場滿場時，主動勸離購物車輛，引導前往周邊特約停車場，維持台灣大道、惠中路、市政北七路等車道順暢。

葉昭甫指出，因應假日消費車潮壅塞問題，百貨業者配合增加人力、物力，派遣義交及保全協助執行，由專人高舉「停車場車位已滿時，請勿排隊以免受罰」、「停車場已滿，特約停車場免費停車3小時」的告示牌，請用路人配合現場警察及交管人員指揮行進，並提醒開車前往7期百貨商圈，多利用台中交通網APP，了解即時停車訊息，以免踩雷區。