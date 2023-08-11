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環團控榮成紙業違法擴廠 彰化政府：案件須通過環評

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會今揭露榮成紙業二林廠區逾半是農地違建，反對擴廠。記者葉冠妤/攝影
彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會今揭露榮成紙業二林廠區逾半是農地違建，反對擴廠。記者葉冠妤/攝影

全球第四大工業造紙公司榮成紙業二林總廠目前向彰化縣府申請擴廠，環保團體今指控業者早已長期違法擴廠，廠區逾半是農地違建，現在卻想鑽漏洞取得合法，對此彰化縣府指出，擴廠案目前進行環境影響評估階段。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化榮成紙廠只有部分土地是合法丁種建築用地，其他都是這45年間不斷違法擴張使用，目前二林榮成占地面積18.62公頃，違規使用就占總面積54%，現在卻以「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」、「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」想取得合法。環團認為這樣大規模的業者應朝向工業區開發。

彰化縣府經綠處表示，榮成紙業二林廠於2020年4月1日提出申請毗連擴展計畫，因位於特定農業區且毗連超過1公頃，應進行環境影響評估，目前正依環境評估規定審查中；若不符合環境影響評估，以及違反環保法令，將駁回該公司申請毗連擴展計畫。

環保局表示，本案於今年6月29日召開第3次環評審查會，會議結論是要由目的事業主管機關經濟部工業局釐清是否符合「興辦工業人申請利用特定農業區的毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」，彰化縣政府訂有「彰化縣政府環境影響評估審查旁聽要點」，供關切個別開發案的人民及團體有機會於環境影響評估審查會時表達意見。

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