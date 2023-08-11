畫面驚人！ 霧社水庫漂流木困住救難橡皮艇 台電：覆蓋面積達10%

南投縣仁愛鄉因卡努颱風外圍環流及接續西南風帶來致災性豪雨，仁愛、廬山氣象局測站創下單日雨量的最高紀錄，但隨著山洪而下的漂流木也漂到霧社水庫的湖面，場面十分壯觀，消防仁愛分隊出動橡皮艇救援時，甚至一度陷在其中，不得動彈，萬大電廠指出，目前漂流木覆蓋水庫面積已達10%，已請開口合約承攬商盡速清理。

萬大發電廠指出，霧社水庫淤積問題嚴重，2021年水庫淤積率一度高達75%，這次漂流木隨集水區降雨一同而下，場面前所未見，水庫庫容量88.4 %更距滿水位只剩2公尺，台電一方面以攔截網控制漂流木外，目前仍在進行漂流木打撈作業，會將水庫內的漂流木打撈至臨時堆置場，也逐步加強水庫的排砂洩洪中。

消防局仁愛分隊表示，氣象局統計自1日至7日總雨量，南投縣仁愛鄉1058.5毫米、廬山881毫米是全國前三名，5日當天救援行動是以橡皮艇，將從鄉道83線脫困至水庫邊待援的3名農民帶回，但沒想到接近岸邊時，竟被漂流木困住，眾人又拖又抬，費盡體力，好不容易才將橡皮艇拉上岸邊，並等待漂流木散開或有水道可供行駛，才解除危機。

救難人員形容，漂流木深度在1公尺以上，一眼望去彷彿整個湖面都是漂流木，橡皮艇完全被卡住，感覺人都可以站在漂流木上，最後大家腳踩厚厚的淤泥，將沈重的橡皮艇拖離湖面，還好救災設備沒有損壞，等到漂流木打撈或散開，或是有水道可供橡皮艇行駛，才能開回當初下水點將橡皮艇載回。