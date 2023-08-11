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陸上風機大舉進攻彰化偏鄉 芳苑鄉民：堅決反對

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉將設置陸上風機，其中一家綠能開發商提供說明資料，標示其中8座的地點。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣芳苑鄉將設置陸上風機，其中一家綠能開發商提供說明資料，標示其中8座的地點。圖／彰化環保聯盟提供

4家風能開發商申請進駐彰化縣芳苑鄉設置陸上風機，現階段規劃設置34座，引發地方強烈反對聲浪，指責中央開放芳苑鄉國有地架設太陽能光電板，又核准設置風機，置偏鄉民眾生活品質於不顧，即使中央「跳」過縣政府、鄉公所強推陸上風機，地方也要反對到最後一刻。

陸上風機大舉進駐芳苑鄉的消息流傳多時，日前一家風能開發商舉辦說明會，與會的鄉民代表、村長和鄉民20多人無一贊成，說明會倉促結束，留下一堆問號。

彰化縣政府今天表示，風力開發商應檢具籌設計畫書、地方主管機關同意函、事業所屬機關同意函、環境影響評估核准文件等資料，向經濟部能源局申請籌設許可；縣政府發給同意函之前建議開發商先做好地方溝通，地方溝通形式可以是說明會，法令沒強制一定要辦理，但舉辦較能了解民意以確保籌設和興建過程順利。

縣政府指出，根據彰化縣國土計畫，陸上風機設置地點應在台17線以西，經過中央環評審查要求，設置總數從59座減至34座，因核准設置、動工許可等權限都在中央，縣政府和芳苑鄉公所無置喙餘地。

「實際不在台17線以西設置風機，大多在17線以東，繞過芳苑、王功、永新等大庄頭，專挑五俊、新街、頂廍等更偏鄉的村落設置。」農民洪鈿豐說，風電商稱開發風能是「與民共享」，鄉民卻看不到任何優點，像有一幢農舍距離風機預定地點約350公尺，風機高133公尺加風扇寬度，超過200公尺，感覺像巨人站在旁邊，給居民強烈壓迫感。

五俊村長洪綮皇表示，村內有數家家禽場，空氣經常瀰漫臭味，設置太陽能光電板很熱，現在又有陸上風機帶來噪音和風扇轉動的陰影，叫居民怎麼生活？政府當初要求風能商評估天氣、地理、土壤，獨缺評估居民生活品質，對偏鄉民眾很不公平，即使知道開發綠能都是中央的權力，地方無從反對但也要反對到底。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，彰化縣外海快插滿離岸風機，內陸的芳苑和大城兩鄉也要設置陸上風機，芳苑鄉是全台雞蛋、肉雞、鴨子主要產區，陸上風機幾乎設在台17線以東，靠近民宅、工廠和養禽場，50層樓高的風機加巨大風扇對人和動物都造成很大心理和生理的壓力，政府應採總量管制不要在偏鄉農地又設太陽能光電板又設陸上風機，沒農地可耕種將阻斷漂鳥返鄉的道路，偏鄉只會更偏鄉。

彰化縣芳苑鄉將設置陸上風機，其中一家綠能開發商規畫設置21支的分布圖。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣芳苑鄉將設置陸上風機，其中一家綠能開發商規畫設置21支的分布圖。圖／彰化環保聯盟提供

偏鄉 農地

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