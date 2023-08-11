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註銷車牌霸王車橫行 南投半年拖吊212輛還要重罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
車牌註銷車輛違規上路，如同霸王車衍生交通及安全問題。圖／南投監理站提供
車牌註銷車輛違規上路，如同霸王車衍生交通及安全問題。圖／南投監理站提供

車牌註銷車輛如同霸王車，違規上路行駛，衍生交通及安全問題，南投監理站為加強收回註銷號牌，成立「註銷號牌收繳群組」，在路邊發現註銷號牌車輛，將通知警方及監理機關取締，收回註銷號牌，並將處汽車所有人3600元以上10800元以下罰鍰，遏止註銷車輛違規行駛問題。

南投監理站表示，遭吊註銷牌照車輛高達8成未依規定辦理定期檢驗，車況欠佳又未投保強制險，行駛道路成為道安隱憂，另外，也常是欠繳罰單大戶，造成交通執法不公平，如同公路的不定時炸彈

南投監理站長黃永松說，註銷號牌車輛大多為逾期檢驗註銷產生，為減少這些違規車輛上路，南投監理站和南投縣交通隊跨機關合作，今年1至7月攔查拖吊212輛註銷車，將繼續擴大取締攔查吊註銷車輛及霸王車，民眾切勿使用註銷車牌，並盡速繳回監理站。

南投監理站提醒，依照道路交通安全處罰條例第12條規定，汽車牌照經吊銷、註銷仍行駛道路，將處汽車所有人3600元以上10800元以下罰鍰，汽車當場移置保管及扣繳其牌照，請車輛所有人依辦理定期檢驗，以免車牌註銷，如車牌遭吊銷或註銷應盡速繳回監理站或報廢，以免遭冒用，因小失大。

監理站 南投 炸彈

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