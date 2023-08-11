台中市府盼倚重他軌道經營專業 顏邦傑任中捷正式董事長

台中捷運綠線5月因興富發建案吊臂掉落，釀1死10傷重大事故，中捷代理董事長林良泰請辭，後由中市地政局長、中捷董事吳存金任臨時董事長；昨中捷董事會選出正式董事長，由經歷豐富、曾任北捷、高捷總經理的顏邦傑出任。

台中市交通局長葉昭甫表示，顏邦傑曾於公、民營等軌道單位任職，又有滿意度最高的高鐵資歷，看過南北不同生態，在「經營」有非常豐富經驗，也盼為中捷在有些階段性調整方向，注入不一樣思維與成分，帶領中捷邁向下個階段。

在美國取得德州大學土木工程碩士的顏邦傑，曾任高鐵開發處副總經理、高雄捷運公司總經理，台北捷運總經理，為北捷公司開朝元老之一，資歷扎實完整，興建軌道、經營軌道運輸經驗豐富。

葉昭甫說，顏邦傑過去都曾任國內幾個軌道事業體要職，且都是擔任如執行長類等角色，而中捷是國內最年輕的捷運，盼借重他專業軌道經驗，出任中捷董事長一職。

吳存金在中捷前董事長林良泰請辭後，臨危受命，接下臨時董事長一職，但因非交通專業，遭民代質疑，昨中捷通過董監事會議通過，由顏邦傑正式接任董事長。