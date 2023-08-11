快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／侯友宜拜大甲媽 顏清標：大家也希望選出兩岸和平人選

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天在國民黨主席朱立倫和多名立委參選人陪同下，到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同，他說，大家都知道大甲媽祖是和平的使者，大家也希望選出能帶來兩岸和平與平安的人選，青年不需擔心服役問題，沒有戰爭。

顏清標在總統大選的支持動向受到矚目，他今天陪侯友宜參拜大甲媽祖，還陪著侯接受媒體採訪，顏清標表示，歡迎總統參選人侯友宜蒞臨，大家都知道大甲媽祖是和平的使者，大家也希望選出能帶來兩岸和平與平安，青年不需擔心服役問題，沒有戰爭。

侯友宜今天在國民黨主席朱立倫和台中市立委參選人陪同下，到大甲鎮瀾宮參拜，多名退休警察組成的大台中戰警後援會到場力挺侯友宜，許多支持者看到侯友宜，大喊「總統好，總統加油」。

國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 侯友宜 國民黨

延伸閱讀

昨趕回新北關心淹水 侯友宜今拚選戰又奔台中6行程

核廢料處理 侯友宜的直球對決

侯友宜「歲月靜好」到重啟核四？ 劉和然：公投是手段

侯友宜核電列能源選項 謝國樑表態：支持安全重啟核四

相關新聞

影／侯友宜拜大甲媽 顏清標：大家也希望選出兩岸和平人選

國民黨總統參選人侯友宜今天在國民黨主席朱立倫和多名立委參選人陪同下，到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同，他...

台中今年酒駕傷亡增 市府：取締數六都第2、死亡數減少

台灣酒駕防制社會關懷協會統計，今年1至5月，台中酒駕死傷人數達612人次，較去年同期增5成5，居全國之冠。台中市政府表示...

台積2奈米廠都審卡關 中市府挨批消極

台積電日前宣布高雄廠將導入先進的2奈米製程，台中市議員江肇國指出，沒想到最早宣布2奈米製程落腳台中的台積電，在市府消極推...

地主拉鐵鍊擋道 中市府拆除

台中南區工學3街的巷道住戶門前，被人用鐵鍊與防撞桿圍起來，畫設車位，巷內有老人送醫時，家屬攙扶了100公尺才能到巷外搭車...

全盲跑出金牌 吳宜容獲總統教育獎

台中啟明學校高二全盲視障生吳宜容，自幼父母離異，靠低收維生，小六加入田徑隊，教練與學姊手把手教學，在田徑場上取得好成績，...

水利署允籌辦 彰市將有河濱公園

彰化縣政府2021年規畫在烏溪堤防旁約4.5公頃多的河川公地，規畫興建河濱公園，因所需工程費達6000萬元沒有著落，一直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦