影／侯友宜拜大甲媽 顏清標：大家也希望選出兩岸和平人選

國民黨總統參選人侯友宜今天在國民黨主席朱立倫和多名立委參選人陪同下，到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同，他說，大家都知道大甲媽祖是和平的使者，大家也希望選出能帶來兩岸和平與平安的人選，青年不需擔心服役問題，沒有戰爭。

顏清標在總統大選的支持動向受到矚目，他今天陪侯友宜參拜大甲媽祖，還陪著侯接受媒體採訪，顏清標表示，歡迎總統參選人侯友宜蒞臨，大家都知道大甲媽祖是和平的使者，大家也希望選出能帶來兩岸和平與平安，青年不需擔心服役問題，沒有戰爭。