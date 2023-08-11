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網傳道路仍中斷 南投親愛村長：已搶通

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投報導
卡努颱風外圍環流豪雨過後，南投縣仁愛鄉親愛村全村遭土石重創，地上滿是淤泥，亟待外界支援小型挖土機協助清理家園。圖／翻攝自law.wei IG
卡努颱風外圍環流豪雨過後，南投縣仁愛鄉親愛村全村遭土石重創，地上滿是淤泥，亟待外界支援小型挖土機協助清理家園。圖／翻攝自law.wei IG

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風超大豪雨影響，土石流、道路中斷，昨天網路傳出親愛村道路依舊中斷，1400名村民受困待援。親愛村長潘筱玉澄清，親愛村道路已經搶通，並無人員受困，但因土石流衝入住宅、道路都是泥濘，亟需外界支援小型挖土機、人力協助清除土石淤泥。

昨天臉書和IG出現親愛村民貼文，指聯外道路多處中斷，親愛村至今仍如孤島，1400名村民孤立無援，引起許多民眾關心，擔心是否仍有部落受困待援。

潘筱玉說，8月4日、5日超大豪雨連下，村內爆發土石流，導致民眾、農田遭土石泥漿掩埋，道路也因坍方中斷，但村民很有默契，分頭協助防災減少破壞，並等待政府救援。前兩天道路便已經搶通，礦泉水、泡麵等救難物資也送進村內，她也提醒居民注意飲水及衛生，以免出現腸胃道疾病。

卡努颱風是親愛村近幾年最嚴重的災情，災情發生當下，居民也用手機拍下受損情況，並上傳到臉書等社群網站求援，但當時網路斷訊，隨著搶修這兩天恢復訊號，之前求救訊息才上傳到臉書，讓網友誤以為還有人員受困。

潘筱玉說，親愛村目前道路可通行、救難物資也已進入，但土石流過後全村滿目瘡痍，現在最需要的是挖土機、推鏟機等小型機具和人力，加速清除淤泥和雜物、垃圾，讓親愛村盡快恢復生活機能，村民才能安心重整家園。

南投縣政府指出，目前支援親愛村的機具，有台中市、雲林縣政府合計29台的救災各型機具，人員進駐將由國軍調配支援，以及鄉公所協助支援人力，昨天上午正由軍力協助進行春陽、南豐村環境、公共區域土石清理、泡水大型家具搬運、老弱婦孺家中整理等環境復原工作。

土石流 卡努颱風 豪雨

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