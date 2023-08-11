水利署允籌辦 彰市將有河濱公園

彰化縣政府2021年規畫在烏溪堤防旁約4.5公頃多的河川公地，規畫興建河濱公園，因所需工程費達6000萬元沒有著落，一直沒有進展。市長林世賢昨天說，經濟部水利署長賴建信應允，將由第三河川局統籌規畫辦理，會在2025年納入公務預算，執行興建，彰化等了近20年也終於將有河濱公園。

2021年元月，縣長王惠美及市長林世賢等，會同第三河川局人員到場勘察，王惠美說，由於經費達6000萬元，將責成縣府城市暨觀光發展處規劃，拜託立委和市公所共同協助爭取中央經費補助，如果未獲補助，縣府也會想辦法自籌財源。

沒想到，2021年遇到旱災，水利署為了找水源應急，拿這塊河濱公園預定地開挖伏流水及淨水廠應急，讓河濱公園計畫告吹，直到市長林世賢前天與立委黃秀芳拜會行政院副院長鄭文燦後，獲水利署長賴建信支持，才峰迴路轉。

林世賢表示，彰化市不是二等公民，烏溪南岸高灘地很需要河濱公園，台中市有大里、筏子溪、東勢河濱公園，三河局也花費3.7億元營造台中市旱溪親水環境，只要中央願意協助設立烏溪河濱公園，彰化市東區10個里，未來也會配合市公所認養河濱公園。

縣府城觀處則說，行政院同意全額補助，對地方建設是一大福音，縣府規畫過程，水利署開挖伏流水源，工程剛好就在原先規畫為河濱公園的烏溪河床範圍，計畫因此擱置，如今中央願意全權處理，縣府樂觀其成。