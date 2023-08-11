地主拉鐵鍊擋道 中市府拆除

台中南區工學3街的巷道住戶門前，被人用鐵鍊與防撞桿圍起來，畫設車位，巷內有老人送醫時，家屬攙扶了100公尺才能到巷外搭車。地主出面時，拿出所有權狀指出土地私有，向住戶索取購買土地通行1800萬元。但市府認定不合法，昨天已排除障礙，恢復巷道通行。

住戶說，門前被鐵鏈阻擋後，巷內住戶有老人急送醫治病，但行動不便，只能由家屬慢慢攙扶走了近百公尺到巷外搭車送醫，家屬打電話到派出所報案，派出所也因巷弄是私有地，表示無法處理。家屬轉向市議員羅廷瑋陳情。

市府都發局表示，依照目前都市計畫圖說，此一土地已畫為現有巷道，地主不應以任何手段阻礙巷內住戶通行，設置障礙物或妨礙通行的行為或要求住戶購租使用。

建設局提到，這條巷子為現有巷道，且已通行超過30年，應該清除路障，恢復公共通行。7月會勘14天後，因行為人未拆除，養工處昨天派廠商，會同警察局協助拆除。

羅廷瑋表示，路障圍起來後，居民進出苦不堪言，感謝地政局、都發局、建設局清查地目，拆除解決。他表示這種案例不少，成為巷弄之瘤，可尋求市府解決。