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台積2奈米廠都審卡關 中市府挨批消極

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導

台積電日前宣布高雄廠將導入先進的2奈米製程，台中市議員江肇國指出，沒想到最早宣布2奈米製程落腳台中的台積電，在市府消極推托下，也只能讓高雄「超車」。中科管理局表示，台積電中科二期擴建設2奈米廠計畫不變，目前都審中，未來預計待通過都審、完成用地取得、交地後，即可動工建廠。

江肇國指出，高雄與台中市府，兩邊的態度到底差在哪？高雄市府重視用地取得，全面整治地下水汙染問題，跨局處合作，先報編產業園區，布建完整半導體聚落，讓台積電感受誠意。

他指出，高雄市高度重視、布建半導體園區，但台中市總把台積電設廠的土地問題責任都推給中科，一個全球都在爭取設廠的企業，看到招商消極，如何信任這座城市可成為他們的後援？台積電可以帶進數千個工作機會，數千億投資，請市府正視解決問題。

台中市都發局表示，中科都市計畫案今年3月13日送台中市都委會審議，委員會把關市民權益及降低環境衝擊，請中科管理局就用水、用電、周邊交通、事業廢棄物等議題，提具體承諾與因應計畫。

都發局指出，此案未來用水、用電部分，預計每天新增用水9.56萬公噸、約占全市7%，用電計畫預計每日新增用電量925MW(百萬瓦)，約佔全市用電量約24%，如加計擴建一期使用量，更凸顯台積電對台中市既有用水、用電的排擠效應。

都發局表示，都審會要求中科取得水公司、台電書面保證，不排擠台中未來民生、工業、灌溉等需求，但未見具體承諾。如有具體因應計畫，將加速辦理，並送內政部都委會續審，早日完成重大開發投資建設案。

中部科學園區管理局長許茂新說，台積電產業布局，在竹科、中科和高雄等北中南三地都設廠布局，其中台積電中科二期擴建二奈米廠，計畫不變，持續推動。

中科管理局說明，中科二期擴建案環評時已取得用水、用電計畫，但因都審要求水公司、台電書面保證不排擠台中未來民生、工業、灌溉等需求，水公司、台電都已有說明，但都審仍認為不明確，要求再清楚確認，並進一步書面保證，已函請水公司、台電再進一步書面保證。

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