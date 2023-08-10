疫情延誤婚事3年 彰化土地公娶妻當天紅圓「呷免驚」
彰化縣中山里福德宮土地公3年前要娶妻，被新冠疫情耽擱，今年疫情趨緩很多，信眾擲筊請示後，迎親日期訂在本月12日，今天下午信眾請福德宮多位神尊前往佛具店見證土地婆開光點眼，12日嫁到福德宮將有120個膨風餅、紅圓吃免驚等盛大歡迎活動。
中山里長楊平國表示，澤民宮神祉3年前降乩稱同里福德宮土地公要娶妻，眾信徒連忙擲筊請示果真如此，但新冠疫情方興未艾，神明都同意延後娶親一事，直到今年疫情緩和，民眾露天活動不必強制戴口罩，福德宮土地公迎娶土地婆經擲筊得3個「聖杯」定案。
福德宮管理委員會主任委員楊榮哲說，信眾得知土地公即將有妻子，都為祂感到高興也期待土地公夫婦能庇佑地方年輕夫婦能適齡生育，提高中山里生育率，因此有錢出錢、有力出力，像里長楊平國就慷慨贊助120個膨風餅添喜氣。
楊平國表示，農業時代一個里每年出生上百個新生兒很平常，現在出生率打對折，他的長媳願意多生一個，他非常開心，將與里民分享喜悅；土地公娶親遵古禮進行，要當新郎倌的土地公重新「油金身」，12日迎親當天八音吹和八人大轎去隔壁里迎娶土地婆，回到中山里福德宮後重開宮門請土地公夫婦安座，接著信眾吃餅、吃紅圓和觀賞節目同樂。
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