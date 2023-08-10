快訊

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

疫情延誤婚事3年 彰化土地公娶妻當天紅圓「呷免驚」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮中山里福德宮信眾準備幫土地公娶親。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮中山里福德宮信眾準備幫土地公娶親。記者簡慧珍／攝影

彰化縣中山里福德宮土地公3年前要娶妻，被新冠疫情耽擱，今年疫情趨緩很多，信眾擲筊請示後，迎親日期訂在本月12日，今天下午信眾請福德宮多位神尊前往佛具店見證土地婆開光點眼，12日嫁到福德宮將有120個膨風餅、紅圓吃免驚等盛大歡迎活動。

中山里長楊平國表示，澤民宮神祉3年前降乩稱同里福德宮土地公要娶妻，眾信徒連忙擲筊請示果真如此，但新冠疫情方興未艾，神明都同意延後娶親一事，直到今年疫情緩和，民眾露天活動不必強制戴口罩，福德宮土地公迎娶土地婆經擲筊得3個「聖杯」定案。

福德宮管理委員會主任委員楊榮哲說，信眾得知土地公即將有妻子，都為祂感到高興也期待土地公夫婦能庇佑地方年輕夫婦能適齡生育，提高中山里生育率，因此有錢出錢、有力出力，像里長楊平國就慷慨贊助120個膨風餅添喜氣。

楊平國表示，農業時代一個里每年出生上百個新生兒很平常，現在出生率打對折，他的長媳願意多生一個，他非常開心，將與里民分享喜悅；土地公娶親遵古禮進行，要當新郎倌的土地公重新「油金身」，12日迎親當天八音吹和八人大轎去隔壁里迎娶土地婆，回到中山里福德宮後重開宮門請土地公夫婦安座，接著信眾吃餅、吃紅圓和觀賞節目同樂。

彰化縣溪湖鎮中山里福德宮的土地公即將迎娶土地婆。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮中山里福德宮的土地公即將迎娶土地婆。記者簡慧珍／攝影

土地公 疫情 生育

延伸閱讀

臉書社群有政治商機 彰化版主：早就有政治人物「想租」

交通違規檢舉新制上路1個月 彰化檢舉達人成績倍增

「彰化人交流讚」被滅團？變身成力挺郭台銘大聯盟 彰化人霧煞煞

彰化迎來首間百貨公司 中友百貨彰化店將動土

相關新聞

疫情延誤婚事3年 彰化土地公娶妻當天紅圓「呷免驚」

彰化縣中山里福德宮土地公3年前要娶妻，被新冠疫苗耽擱，今年疫情趨緩很多，信眾擲筊請示後，迎親日期訂在本月12日，今天下午...

台中巷弄地主拉鐵鏈住戶苦 市府：現有巷道不能阻擋

台中南區有住戶門前巷道被人用鐵鍊與防撞桿圍起來劃車位，有老人送醫，家屬攙扶了100公尺到巷外搭車。地主出面，拿出所有權狀...

興大與南投仁愛鄉長期夥伴 海內外校友響應捐贈物資

南投縣仁愛鄉嚴重災情，中興大學教師賴慶明USR團隊6、7日深入南豐部落、中原部落、親愛部落與廬山部落，運送當地急需民生物...

卡努1.5億農損南投占85% 農業現金救助今起申請

卡努颱風造成南投農業災損慘重，農業部依「農業天然災害救助辦法」規定，公告仁愛鄉農產業全部品項、畜牧類雞、畜禽舍及埔里鎮木...

親愛村1400人受困？ 村長澄清：急需機具人力清土石

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風超大豪雨影響，土石流、道路中斷，讓部落居民受困，災情慘重，前兩天已經逐漸搶通。網路今天卻傳出親愛...

期待近20年 彰化市即將有自己的河濱公園

彰化縣彰化市烏溪堤防水岸河濱公園計畫，因所需工程費達6000萬元沒有著落，一直沒有進展。市長林世賢說，昨天拜訪行政院副院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦