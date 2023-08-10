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興大與南投仁愛鄉長期夥伴 海內外校友響應捐贈物資

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
興大校友熱烈響應，捐贈物資助仁愛鄉部落。圖／中興大學提供
興大校友熱烈響應，捐贈物資助仁愛鄉部落。圖／中興大學提供

南投縣仁愛鄉嚴重災情，中興大學教師賴慶明USR團隊6、7日深入南豐部落、中原部落、親愛部落與廬山部落，運送當地急需民生物資。興大校友總會與EMBA校友會及眾多校友響應支持，投入物資捐助行列。

興大詹富智校長表示，興大USR團隊深耕地方，善盡大學社會責任，得知村民需求後，第一時間直接運送民生物資到部落，師生長期參與地方創生，過程中已與在地建立共好共榮的深厚情誼。

詹富智說，仁愛鄉為興大長期合作的夥伴，希望此次在各界的支持下，早日恢復日常。並感謝興大校友總會理事長莊嘉郁與EMBA校友會理事長王逸華及眾多校友第一時間的支持響應。

中興大學「霧里花見原民共好USR計畫」團隊與村長直接聯繫，對接部落需求，直送物資。8日則由仁愛鄉公所統籌物資，國軍載送至霧社，再由直升機空投至力行、都達、德鹿谷及廬山部落，興大USR團隊出動人力協助鄉公所整理物資。

興大USR團隊與落部長期合作，許多物資未到的村落直接向興大USR團隊反映需求，團隊即針對村落所需進行採購，部份物資調更透過興大企管系系友會理事長林澤輝協助採購，盡速送達集中處。

團隊協助依村落需求打包提供給仁愛鄉公所派送，力行部落8日開出一輛貨車至興大埔里實驗林文創園區，領取部落所需物資。

清大校友會總會長莊嘉郁指出，興大校友近18萬名遍布海內外，校友們都相當關心台灣與興的發展，發揮人飢己飢的精神立即響應物資捐助，希望提供即時的協助，為仁愛鄉家園重建盡薄之力。

興大EMBA校友會理事長王逸華理事長說，校友事業成功之餘也樂於回饋社會，日前剛在惠蓀堂舉辦完公益演唱會，並捐贈20萬元給喜樂保育院，長期以來EMBA校友會定期捐助社會機關團體，此次響應也是對於母校投入大學社會責任計畫（USR）的支持。

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