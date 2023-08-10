卡努1.5億農損南投占85% 農業現金救助今起申請

卡努颱風造成南投農業災損慘重，農業部依「農業天然災害救助辦法」規定，公告仁愛鄉農產業全部品項、畜牧類雞、畜禽舍及埔里鎮木瓜、苦瓜、百香果、絲瓜為現金救助及低利貸款的地區與品項，申請期間自8月10日至19日止，假日照常受理，幫助農民減輕損失。

農業部統計，卡努颱風造成全國1.5億元的農損，高達85%都在南投。仁愛鄉歷經豪雨、淹水、土石崩落，造成大規模農損。大片櫛瓜因雨倒伏腐爛，兩甲地的櫛瓜，粗估損失就上百萬元。

農友表示，風災過後需要趕緊清除受損作物、除菌、恢復耕作。但天災現金救助，需要公所派人現勘。但山區交通不方便，加上道路受損，讓會勘受到影響。農業部直接公告仁愛鄉全品項可申請天然災害現金救助，減輕公所人力負擔，農民也盡快得到救助。

南投縣農業處表示，仁愛鄉現金救助品項有農產業全品項、白肉雞、有色肉雞及畜禽舍，現金救助額度依天然災害現金救助辦法第6條第1項附表辦理。另外，埔里鎮現金救助品項為木瓜每公頃8萬元、百香果每公頃10萬元、絲瓜每公頃4萬6千元、苦瓜每公頃5萬1千元。

辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助項目救助額度提供救助，未達20%者不予救助。

受災農民除現金救助外，有復耕、復建資金需求，也提供農業天然災害低利貸款，並加速審查。救助對象為實際從事農、牧生產之農民。貸款利率依中華郵政二年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息、目前為年息1.29%。