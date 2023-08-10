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期待近20年 彰化市即將有自己的河濱公園

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片

彰化縣彰化市烏溪堤防水岸河濱公園計畫，因所需工程費達6000萬元沒有著落，一直沒有進展。市長林世賢說，昨天拜訪行政院副院長鄭文燦等部會後，已有突破，獲經濟部水利署長賴建信應允，將由第三河川局統籌規畫辦理，彰化等了近20年也終於將有河濱公園，一個孩子可以親近水岸的機會。

彰化市河濱公園是由縣政府初步規畫，預定在大肚溪棒壘球場旁的河川公地建置約4.5公頃的休憩廊道，設置休憩型、趣味型、挑戰型的主題空間，包括堤前坡培厚綠化、烏溪流域解說休憩廣場、躍動體驗場、大地草坪、兒童遊戲場、水域生態步道並結合在地獨特生態教育等，以迎合各種族群使用需求。

烏溪堤防水岸河濱公園工程費估計需要6000萬元，縣府及市公所爭取納入前瞻計畫，並已會勘多次，但牽涉到經濟部水利署權責，一直沒有進展。

市長林世賢說，昨天他與立委黃秀芳攜著彰化市八大提案，到行政院拜會副院長鄭文燦及五大部會討論，針對彰化市河濱公園計畫，水利署長賴建信應允，接下來將直接由第三河川局統籌規劃辦理。

此外，彰化台鐵舊宿舍群修建計畫部分，林世賢說，除文化部5000多萬補助款外，台鐵局長局杜微也同意，將全額支應三棟修復工程的2700萬元經費。至於其他6案也都錄案追蹤。

彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片

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