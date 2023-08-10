影／光田綜合醫院當一日醫師 50位孩子化身「鋼鐵人」體驗鉛衣

孩子喜歡玩家家酒扮演遊戲，化身「醫師」替家人與寵物看病，更是常見場景。光田綜合醫院為讓孩子圓夢，昨舉辦「兒童醫師營」活動，二場次吸引50位小朋友報名，穿上鉛衣化身「鋼鐵人」開合跳闖關，模樣十分可愛。

有家長表示，孩子在家喜歡玩「醫師家家酒」，家中有寵物，常常是寵物要當「小病人」，沒有寵物就得由大人假裝患者，配合孩子玩起「角色扮演」。

光田分別於大甲、沙鹿院區，舉辦「兒童醫師營」，副院長黃崇濱醫師表示，醫學營課程豐富，讓小朋友了解救護車儀器用途，也有基礎急救訓練、基礎包紮教學，在包紮時，雖然小學員們動作不甚熟練，但卻十分投入。

有小朋友喜愛的實作「驅蚊藥草包課程」，營隊以闖關方式帶小學員認識醫院各科室，例如病歷室、檢驗室、放射室等，讓小學員在遊戲中了解醫院各處室功能。

最後歡迎的「鋼鐵人出任務」由骨科醫師嚴可倫負責，為讓孩子不害怕看醫生，嚴已替多名骨折病童的石膏表面增添卡通插圖，深受小朋友喜愛，在家長圈小有名氣。

嚴可倫安排「穿鉛衣」與「打石膏」體驗，由於過度輻射線會對人體造成傷害，醫療工作者必須穿上鉛衣進行防護，小學員穿上鉛衣不約而同都說好重，卻得穿上它完成開合跳等遊戲，發揮團隊精神。