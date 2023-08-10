彰化伸港鄉民抗議惡臭廢氣 工廠將改善

彰化縣伸港鄉民質疑大成長城公司彰化總廠及慶欣欣鋼鐵廠排放惡臭廢氣，影響生活品質，連稻穗都成空包彈，昨天數十名居民到全興工業區抗議，兩家業者派員溝通，請居民再給一點時間改善。

彰化縣府環保局表示，大成長城公司彰化總廠沒有處分紀錄，慶欣欣伸港廠三年來依空汙法處分4次罰鍰87.5萬元，廢棄物處分1次1.2萬元，總共處分5次88.7萬元整，每次裁罰都會要求業者限期改善，目前都已結案。

抗議行動召集人柯木松表示，原本要號召居民直接到大成長城彰化總廠及慶欣欣鋼鐵廠抗議，但全興工業區服務中心通知兩家廠商出面溝通，改在服務中心召開協調會，要求廠商落實改善方案。

居民說，大成長城公司彰化總廠生產飼料，經常發出惡臭，聞了相當不舒服，影響生活品質，廠商賺錢，居民成了犧牲品，實在不能接受。

慶欣欣鋼鐵廠則長期有惡臭、空汙及逸塵問題，曾有遭裁罰的紀錄，是環保局重點稽查的對象，今年4月鄉長黃永欽及鄉民代表就要求改善，慶欣欣鋼鐵廠卻沒回應。

大成長城公司代表說，公司瞭解居民的意見，也有誠意改善，目前正研擬施設除臭槽等改善方案，需要居民再給一點時間完成相關環保設施。

慶欣欣的代表說，公司一直改善製程、降低汙染，會派人瞭解居民農損狀況，並落實汙染改善方案。