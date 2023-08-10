仁愛鄉水源受重創 亟需簡易自來水

卡努颱風外圍環流超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，主要道路台14線多處中斷，災後搶通道路後，居民重整家園；山區水源多為居民自行找水源接管，管線遭破壞，水源有汙染之虞，議員林儒暘、簡千翔送礦泉水供短期飲用，縣府呼籲中央協助興建簡易自來水，解決災民用水問題。

台灣自來水普及率有城鄉差距，仁愛鄉山區面積廣大，大多數部落用水都是居民自行找水源、接管，不是水龍頭打開就有。卡努颱風暴雨狂掃，仁愛鄉各村落幾乎都發生土石流、坍方，也讓部落供水破壞殆盡，災後恢復用水是最重要問題。

南投縣政府表示，暴雨造成仁愛鄉部落淹水或積水，不只破壞管線，水源也容易汙染，影響民生用水安全，尤其飲用井水或山泉水等簡易自來水用戶，更應注意飲水安全。

仁愛鄉山區昨又開始下大雨，支援的第5作戰區國軍弟兄清晨就到清境農場取水，使用野戰淨水車淨化，送往缺水部落。當地村長提醒居民注意飲水安全，暫時不要引用山泉水，先喝礦泉水，確保健康，避免生病造成醫療負擔。

縣長許淑華說，已請中央協助，盡快修建各部落簡易自來水系統，解決山區用水問題。縣府提醒 ，風災過後，飲用水要煮沸、食品徹底加熱，避免食用生冷或疑似遭汙染之食物。