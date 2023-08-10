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TPASS溢扣 中市府：退扣款罰業者

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
TPASS。圖／聯合報系資料照
TPASS。圖／聯合報系資料照

TPASS月票7月1日上路，民進黨中市議員黃守達接獲陳情，TPASS月票1個多月內就發生兩次異常扣款，且分別發生在不同客運與不同路線，相當離譜，要求督促客運業者改善。交通局表示，異常原因多為驗票機韌體更新未完全，目前已大幅改善，也會要求業者妥善維護設備，確保乘客搭車權益。

黃守達說，購買台中市299通勤月票綁好卡，可無限次搭乘市內公車，不會再另外扣款。若發生扣款，有可能是客運的驗票機未設定好造成，交通局於7月21日統計，台中市府接獲通勤月票異常扣款件數就達21件，他認為實際不止如此。

黃守達說，台中市民本來就享有限定的雙十公車優惠，若非經常異常扣款，多數人可能不會特別注意；就算偶爾異常扣款，也不見得會主動申訴。

黃守達強調，盧秀燕市長大張旗鼓公布全台最便宜的市內通勤月票優惠，相關軟硬體的建置應要相當完善，市府務必督促客運業者，檢視驗票機是否全面更新。另外，除了通勤成本，搭乘體驗及可預期性都將影響民眾搭乘公車的意願，應將乘客陳情、申訴納入評鑑中，才能提升大眾交通運輸品質。

台中市交通局表示，TPASS上路迄今，共接獲22件公車異常扣款，原因多為初期驗票機韌體未更新造成，現已大幅改善，從7月21日以後只增加1件陳情，經查為驗票機設備故障。

交通局說，持電子票證購買通勤月票後，乘車仍有溢扣情形，可向交通局反映，查證後將退還款項，並依規定扣罰業者，也會要求業者妥善維護設備，以確保民眾乘車權益。

台中市 公車 TPASS

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