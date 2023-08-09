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南投農民遇土石流身亡 許淑華慰問關心災後需求

中央社／ 南投9日電

卡努颱風重創南投縣，仁愛鄉、信義鄉等鄉鎮暴雨成災，南投縣長許淑華今天前往仁愛鄉精英村慰問遭土石流掩埋身亡的林姓農民家屬，並送20萬元慰問金，也關心精英村災後需求。

受卡努颱風影響，南投縣仁愛鄉暴雨成災，精英村林姓農民4日外出巡田卻未返家，搜救人員6日在土石堆中發現林男，已無呼吸心跳，研判外出時遭遇土石流，來不及逃生被土石掩埋。

許淑華、永齡基金會執行長郭曉玲下午前往精英村慰問家屬，贈送慰問金新台幣20萬元；許淑華接受媒體聯訪時說，未來家屬若有任何困難，都可以向村長反映，縣府會提供協助，如有不足部分，再由民間資源挹注。

許淑華指出，除了精英村外，她也前往其他受災部落關心，發現民間所送物資，都以日常民生用品為主，縣府會整理出各村需求，除運用災害準備金等提供協助外，也需要社會大眾持續關注，匯集眾人熱心愛心發揮更大力量。

南投縣府也發布新聞說明，卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，社會各界捐款幫助仁愛鄉重建，縣府除原有的南投縣社會救助金專戶外，另在銀行開設南投縣卡努颱風救助專戶，截至昨天為止，收到善款金額為354萬1333元，而颱風救助專戶今天起也新增提款機及手機轉帳捐款方式，方便民眾捐款。

卡努颱風 許淑華 暴雨 土石流 農民

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