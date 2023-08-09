萬元果樹碎枝機農民少用 江啟臣爭：產銷班為單位申請

農業部升格後，今首度下鄉到台中市東勢區與農民座談，立委江啟臣提出，許多農產可回收再利用，果樹枝條須以果樹碎枝機，但個別農民一年使用率低，爭取以產銷班為單位申請補助；農糧署允諾，以產銷班為單位申請，優先核發補助並提高補助金額1/3標準。

今天上午，立委江啟臣邀請農業部、林業署、農糧署、農村水保署、台中區農業改良場等單位與果農進行座談。

江啟臣說，前天台灣碳權交易所揭牌，農政單位應將農業廢棄物循環再利用列為優先施政目標。例如果樹枝條再利用，但一部果樹碎枝機個別果農一整年使用率不高，若以產銷班為單位作申請，也可提高補助金額。

農業部次長陳駿季表示，農糧署允諾即日起可以產銷班為單位申請機具補助，將優先核發並提高補助1/3標準，未來規畫與環保署合作，協調地方政府共同合作建立料源蒐集機制。

卡努颱風造成台中市初估農損超過500萬，其中梨山水蜜桃災情慘重，江啟臣要求農政單位了解災損情況，農政單位將於明、後兩日前往梨山會勘，若損害面積達到天然災害救助標準，請農糧署依法提供天然災害救助。