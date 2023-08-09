彰化迎來首間百貨公司 中友百貨彰化店將動土

彰化縣迎來首間百貨公司，中友百貨彰化店8月14日將舉辦開工動土儀式，業者規劃興建地下4層、地上21層的百貨商場與停車場共構大樓，力拚在2026年12月底前開幕。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰縣府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，彰縣府和彰化市公所去年11月舉辦彰化市第二停車場拆除動工典禮。

根據益彰公司今天發出的邀請函，中友百貨公司彰化店將在8月14日上午舉辦開工動土儀式，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢以及益彰公司董事長劉嘉誠都將出席，為開工動土作見證。

彰縣府建設處指出，中友百貨公司彰化店全案總投資額高達新台幣43億元，規劃興建地下4層、地上21層大樓，為停車場共構百貨商場設計，在交通動線上，汽車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，約1圈距離即可抵達8樓的停車層，減少車輛繞行而上的不適感。

建設處表示，大樓建築外觀設計為白色系，以簡潔純粹及環繞向上的線條，展現現代建築風格，同時結合外環車道設計，立面開窗與線條切割，營造蝴蝶翅膀意象，象徵彰化市大蛻變，完工後可望成為彰化市新地標。