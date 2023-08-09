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彰化員林後火車站道路被園藝造景阻隔 民眾傻眼、地主不滿

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市新生路地主不滿道路不徵收拓寬，而把園藝造景延伸至道路上的「自家4坪土地」，卻造成車輛通行阻礙。記者林宛諭／攝影
員林市新生路地主不滿道路不徵收拓寬，而把園藝造景延伸至道路上的「自家4坪土地」，卻造成車輛通行阻礙。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林火車站後站新生路116巷原計劃拓寬，但因二筆土地徵收費高達4200多萬元，公所原本向地主先租用土地做為道路，但今年租約到期，一名地主不願再續租，希望公所盡快徵收，近期在自己「私人土地」路中做園藝造景，卻造成車輛通行阻礙，公所表示，目前已啟動徵收程序，將再與地主溝通。

「好誇張，道路竟被園藝造景佔據!」民眾說，員林火車站後站新生路116巷被地主興建園藝造景，導致該段只能單向通行，還會交通打結。

原來是彭姓地主不滿公所遲未徵收土地拓寬道路，怕久而久之成既成道路，不願再續租土地做為道路，而把園藝造景延伸至道路上的「自家4坪土地」。

彭姓地主家人今天出面說，他們是故意要做園藝造景，且冒著被罵的壓力，因為該路段五十年前就已經被列為12公尺寬的預定道路用地，但公所卻不徵收土地，拓寬道路，「該徵收的不拆、不徵收，也不拓寬」，他只是爭取自己權益，請公所徵收該徵收的土地，拓寬道路，不能只維持6公尺寬的道路。

員林市長游振雄表示，2017年公所搭配台鐵做火車站周邊道路整理規劃，為了方便民眾通行，先打通新生路116巷6公尺寬道路，原本二位地主同意用出租土地方式做為道路用地，但今年年初租約到期後，一名地主不願續租，公所已啟動徵收程序，辦過一次公聽會，將會朝徵收土地方式辦理。

員林公所表示，新生路116巷若要開闢成12公尺寬道路，土地徵收費約4242萬元，公所必須考量財政狀況，與該道路使用效益，原先地方也表示維持現況6公尺寬道路即可，所以公所先以年租金約4800多元承租916地號約4坪土地，以年租金約6萬1千多元承租913 地號約30多坪土地做為道路使用。

雖913地主願意續租做為道路用地，但916地號地主今年不願再續租，並要求要拓寬成12公尺寬道路，因此公所已納入都市計畫進行徵收程序。

員林市新生路地主不滿道路不徵收拓寬，而把園藝造景延伸至道路上的「自家4坪土地」，卻造成車輛通行阻礙。記者林宛諭／攝影
員林市新生路地主不滿道路不徵收拓寬，而把園藝造景延伸至道路上的「自家4坪土地」，卻造成車輛通行阻礙。記者林宛諭／攝影

園藝 員林 火車站 都市計畫

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