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大台中轉運中心採易立柱工法 網路熱議這「冷知識」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大台中轉運中心工法採易立柱，引起民眾好奇。圖／交通局提供
大台中轉運中心工法採易立柱，引起民眾好奇。圖／交通局提供

大台中轉運中心斥資19億，截至今年7月進度達29%，工地主結構可見滿地獨立柱，不少人好奇工法，引發討論。交通局長葉昭甫說，這是台中首例用「易利柱」工法建公共建築，耐震強度高。

台中市長盧秀燕上任以來，豐原轉運中心已啟用，水湳與大台中兩處轉運中心興建中。另烏日轉運中心規劃中。

大台中轉運中心去年6月開工，預計2025年下半年完工啟用，位在台中車站旁，不少旅客好奇工法，網路討論熱度高。

葉昭甫說，台灣處地震帶，耐震規範也日趨提高。大台中轉運中心主結構多是獨立柱設計，廠商提出「易利柱」工法，提升柱體耐震強度及結構品質。採用一體成形的柱主筋及螺旋箍筋結構，用CO2冷焊方式固定，確保結構穩固及提升韌性。

葉昭甫指出，「易利柱」在生產廠內組裝完成，減少組裝誤差及縮短施工時程，使用大型吊車吊裝，以金屬斜撐穩固，柱體保持筆直，日後結構體施作上能更精準。

大台中轉運中心規劃地下3層作為停車空間，地上1層是轉運中心，公車與鐵路轉乘，地上2層是人工平台，營造行人友善空間，也可開放活動使用。啟用後將達到「7接7轉」，轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車，方便旅客接駁。

建築 台中市

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