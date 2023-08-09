化學兵、南投各清潔隊 今起到南投仁愛鄉災區大消毒

南投縣仁愛鄉災區道路陸續搶通，但部落家園仍遍布土石、樹枝、垃圾，環境髒亂，草屯、南投、竹山清潔隊和環保局組成環境清潔消毒隊，今天到仁愛鄉協助環境消毒、清理。縣長許淑華也到大同村，感謝清潔隊員和國軍官兵辛勞，幫助災民早日恢復正常生活。

許淑華說，隨著台14線、投89線等主要道路搶通，仁愛鄉各受災部落交通也陸續恢復，今天只剩下5、6處斷點持續搶修，只要機具可以直接進入受災部落，縣府會協請國軍化學兵，各鄉鎮清潔隊、消毒車輛機具，配合整體的清理作業，一一進入各部落，協助清除淤泥、清潔、消毒，恢復環境衛生。

今天南投、草屯、竹山三市鎮公所清潔隊及環保局，動員20名人力、7輛消毒車，配合國軍支援化學兵弟兄，先針對往中正、法治、新生、互助、南峰、大同、春陽、親愛等村及部落，清理環境及消毒。

許淑華說，環境清除消毒由村長引導，提高工作效率及速度，縣府與國防部及鄉公所協調好，只要部落聯外交通恢復，包括化學兵、環保局清潔消毒人力及各式機具，就會一組一組的挺進部落，完成消毒、清潔。