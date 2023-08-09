彰化GO購首波抽出2674幸運得主 1天內會發出領獎通知

為帶動後疫情時代經濟，彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，今天在縣府中庭舉行第1次抽獎直播，共準備2335個現金紅包最大獎抽出5個10萬元，還有314個觀光旅遊獎及25個雲端發票獎。

彰化抽獎現場熱鬧滾滾，縣長王惠美表示，今天抽出的幸運得主會在活動網站公告，1天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，得獎者依活動辦法，在活動網站最新消息公告日後14天內將領獎文件包括登錄會員的身分證、發票或收據與存摺拍照上傳電子檔至活動網站中兌獎資料登錄，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。

王惠美指出，今天也特別加碼，因為使用電子支付及雲端發票不僅是節能減碳，更是時代的趨勢，縣府與一卡通票證股份有限公司合作，特別加碼「iPASS MONEY儲值金100點」2000名。

即日起至9月30日，只要在彰化消費滿200元並上活動網站登錄，就有機會抽中最大獎1百萬，且在最後一次抽獎活動10月25日抽出，包括現場也特別加碼「iPASS MONEY儲值金100點」2000名，都在10月抽出。