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台中神岡公托暨親子館延9個月 社會局：優化工程年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，因進行優化工程，預估今年12月底完工。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，因進行優化工程，預估今年12月底完工。圖／台中市議員周永鴻提供

台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，市府社會局預定今年3月完工破滅，市議員周永鴻批，工期大延宕，預估今年12月底完工，讓引頸期盼的親子失望。社會局說，因進行優化工程，調整電梯不斷電系統、新增騎樓天花板等，讓軟硬體設備更加完善。

周永鴻表示，神岡公托暨親子館設置於台中市立圖書館神岡分館北側，造價3434萬，中央補助1800萬。去年1月10日舉行開工動土典禮，預計今年3月竣工。

周永鴻說，工期後來因為二度變更設計不斷延宕，他6月詢問社會局時，社會局說預計8月竣工，年底開放招生。近期詢問社會局又改口12月完工，明年3月開放招生，讓許多神岡親子失望，期待公托能早日開設，減輕照顧負擔。

社會局表示，此案施工期間邀請各界專家學者共4次工程品質督導，並依照委員建議優化工程，如調整電梯不斷電系統、加寬照護三檯、新增騎樓天花板等。經設計廠商多次修正，已完成第二次契約變更施作中，目前工程進度81.70%，預計今年底竣工。

社會局提到，神岡第一座公設民營托嬰中心暨親子館，預計提供52名0至2歲嬰幼兒托育服務、0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，以及早期療育等福利服務。

台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，因進行優化工程，預估今年12月底完工。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，因進行優化工程，預估今年12月底完工。圖／台中市議員周永鴻提供

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