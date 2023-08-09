台中大里30年舊水管將汰換 居民樂：不再爆管了

台中市大里區中新里舊庒頭一帶巷弄周邊社區、逾千戶居民，近30年來因自來水管線老舊頻頻爆管、無預警停水，飽受困擾，經立委何欣純等民代爭取，汰換管線經費到位，預計今年底前汰換2700公尺管線，居民樂稱「終於不再爆管了」。

大里區現岱路周邊汰換管線工程會勘今天上午在大雨中舉行，何欣純、議員李天生、林德宇、張芬郁及中新里長廖榮木、內新里長林溢源等人參與，聽取自來水公司、市府說明中興路二段240巷一帶施工進度。

何欣純說明，大里區中新里舊庒頭一帶，也就是中興路二段240巷、新義路、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等巷弄周邊社區，近30年來因自來水管線老舊，頻頻爆管、無預警停水，影響用水，且爆管後維修也妨礙交通。

何欣純說，她去年10月現地會勘，爭取汰換管線總經費3300多萬元，納入今年管線統一挖補工程作業、今年四月底完成簽訂契約，6月成立工程預算書，上個月辦理開工前置作業，預計本月下旬施工，汰換加大鑄鐵管徑水管，讓水壓更穩定。