台中大里30年舊水管將汰換 居民樂：不再爆管了
台中市大里區中新里舊庒頭一帶巷弄周邊社區、逾千戶居民，近30年來因自來水管線老舊頻頻爆管、無預警停水，飽受困擾，經立委何欣純等民代爭取，汰換管線經費到位，預計今年底前汰換2700公尺管線，居民樂稱「終於不再爆管了」。
大里區現岱路周邊汰換管線工程會勘今天上午在大雨中舉行，何欣純、議員李天生、林德宇、張芬郁及中新里長廖榮木、內新里長林溢源等人參與，聽取自來水公司、市府說明中興路二段240巷一帶施工進度。
何欣純說明，大里區中新里舊庒頭一帶，也就是中興路二段240巷、新義路、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等巷弄周邊社區，近30年來因自來水管線老舊，頻頻爆管、無預警停水，影響用水，且爆管後維修也妨礙交通。
何欣純說，她去年10月現地會勘，爭取汰換管線總經費3300多萬元，納入今年管線統一挖補工程作業、今年四月底完成簽訂契約，6月成立工程預算書，上個月辦理開工前置作業，預計本月下旬施工，汰換加大鑄鐵管徑水管，讓水壓更穩定。
自來水公司指出，汰換管線分三階段工程，第一階段現岱路右側巷弄（現岱路122巷及德芳南路等）汰換工程，預計10月中旬前完工，第二階段現岱路左側至中興路二段右側內巷弄(新義路、現岱路105巷等)汰換工程，預計今年11月中旬前完成；第三階段新生路以南、中興路二段218巷以北巷弄，預定今年12月底前完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言