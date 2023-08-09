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台中大里30年舊水管將汰換 居民樂：不再爆管了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區中新里舊庒頭一帶社區自來水管線老舊頻繁爆管，居民得知汰換管線經費到位，笑稱終於「不再爆水管了」，相當開心。圖／立委何欣純提供
台中市大里區中新里舊庒頭一帶社區自來水管線老舊頻繁爆管，居民得知汰換管線經費到位，笑稱終於「不再爆水管了」，相當開心。圖／立委何欣純提供

台中市大里區中新里舊庒頭一帶巷弄周邊社區、逾千戶居民，近30年來因自來水管線老舊頻頻爆管、無預警停水，飽受困擾，經立委何欣純等民代爭取，汰換管線經費到位，預計今年底前汰換2700公尺管線，居民樂稱「終於不再爆管了」。

大里區現岱路周邊汰換管線工程會勘今天上午在大雨中舉行，何欣純、議員李天生、林德宇、張芬郁及中新里長廖榮木、內新里長林溢源等人參與，聽取自來水公司、市府說明中興路二段240巷一帶施工進度。

何欣純說明，大里區中新里舊庒頭一帶，也就是中興路二段240巷、新義路、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等巷弄周邊社區，近30年來因自來水管線老舊，頻頻爆管、無預警停水，影響用水，且爆管後維修也妨礙交通。

何欣純說，她去年10月現地會勘，爭取汰換管線總經費3300多萬元，納入今年管線統一挖補工程作業、今年四月底完成簽訂契約，6月成立工程預算書，上個月辦理開工前置作業，預計本月下旬施工，汰換加大鑄鐵管徑水管，讓水壓更穩定。

自來水公司指出，汰換管線分三階段工程，第一階段現岱路右側巷弄（現岱路122巷及德芳南路等）汰換工程，預計10月中旬前完工，第二階段現岱路左側至中興路二段右側內巷弄(新義路、現岱路105巷等)汰換工程，預計今年11月中旬前完成；第三階段新生路以南、中興路二段218巷以北巷弄，預定今年12月底前完成。

立委何欣純說，爭取台中市大里區中新里汰換自來水管線經費到位，社區終於「不再爆水管了」。圖／何欣純提供
立委何欣純說，爭取台中市大里區中新里汰換自來水管線經費到位，社區終於「不再爆水管了」。圖／何欣純提供

何欣純 停水 台中市

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