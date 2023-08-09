南投仁愛災區捐款1天湧進354萬元 縣府增設ATM及網銀捐款

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，土石流、道路坍方，讓部落成為孤島，缺乏水電、糧食物資，各界愛心關懷湧至。南投縣政府昨天開辦「南投縣卡努颱風災後重建」捐款帳號，短短一天已有善款354萬1333元，南投縣政府今天新增ATM及網路銀行轉帳捐款，讓愛心更便捷。

南投縣政府表示，仁愛鄉災情包括道路坍方交通中斷，土石流沖毀居住環境，現在救災物資還算充足，許多善心人士主動捐款、募集物資，展現同舟共濟的愛心。

南投縣社勞處表示，縣府開設捐款帳號，為台灣銀行南投分行，戶名：南投縣社會救助金專戶，帳號：032038194375。備註欄請指定用於「南投縣卡努颱風災後重建」；如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址。