彰化伸港居民抗議工廠惡臭逸塵長期惱人 業者終出面承諾改善

今天數十名居民前往彰化全興工業區抗議，指控大成長城公司彰化總廠及慶欣欣鋼鐵排廢氣惡臭，影響生活品質，種植稻米成空包彈，對此，兩家廠商都派員出面溝通，釋出善意請居民再給一點時間。

抗議行動召人柯木松說，本來今天號召居民到大成長城彰化總廠及慶欣欣鋼鐵廠抗議，但服務中心通知該兩家廠商有人出面溝通，因此決定在服務中心舉辦協調會，要求廠商盡快落實改善方案。

居民認為，從事飼料生產的大成長城公司彰化總廠常發出惡臭，聞了相當不舒服，影響生活品質，也造成精神不振，廠商在賺錢，他們成了犧牲品，實在不能接受。

至於慶欣欣的部分，則是長期都有惡臭、空汙及逸塵等問題，也有遭裁罰的前科，是彰化縣府重點稽查的業者，今年4月鄉長黃永欽及鄉民代表前往要求改善，廠商卻沒回應。

對此大成長城公司與會代今天表示，居民的意見他們了解，也有誠意改善，目前公司正研擬施設除臭槽等各項改善方案，需要居民再給一點時間建置的。

慶欣欣的代表人員則說，公司一直有改善製程，希望能降低汙染，相關改善方案會落實，也會派員了解居民遭受農損等狀況。