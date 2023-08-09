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影／攏免錢！到南投旅圖展看白爛貓 騎單車玩埔里

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影

南投縣與知名貼圖「白爛貓」合作，並結合縣內7大觀光旅遊軸線原創IP角色舉辦「2023南投藝術旅圖展」，今天於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票；同步啟動自行車驛站服務，遊客可免費租借前往能高瀑布、親水公園等景點遊憩。

觀光處指出，為推廣南投觀光旅行，鎖定時下當紅的原創角色IP潮流，找來知名貼圖「白爛貓」擔任旅遊大使，並請國內貼圖或漫畫繪師為縣內7大觀光旅遊軸線，創造專屬角色IP，讓每條路線擬人化成為生動的畫作人物，為該路線代言。

而因8月正值暑假，縣府集結「白爛貓」及日月潭、八卦山、集集、竹鹿、玉山、合歡山、大埔里等7大觀光軸線IP人物於福興溫泉遊客中心舉辦「南投藝術旅圖展」，民眾能拿著道具與「白爛貓遊南投系列」、各軸線代言IP開心互動拍照。

觀光處長陳志賢說，南投藝術旅圖展今天起展至9月24日，展覽期間入場不僅免門票，更能獲得白爛貓遊南投限量明信片，也將至桃米生態村、日月潭象山遊客中心、集集活車站辦理3場快閃、集章抽獎等活動，可上南投旅圖展網頁查詢。

此外，為推動低碳永續旅遊，福興溫泉自行車悠遊驛站也於今天同步啟用，南投縣風景區管理所表示，該驛站以自行車微笑、無限循環作為視覺識別，讓遊客來到福興溫泉區除了可以看展，還能租借自行車前往能高瀑布、親水公園等景點。

而福興溫泉自行車悠遊驛站服務時間為上午8時30分至下午4時30分，每次借用時間3小時，騎乘範圍僅限埔里鎮，須當日歸還，最後借用時間為下午3時；租借自行車免費，但須提供本人證件，還車時會歸還，禁止雙載，且需自行投保。

「2023南投藝術旅圖展」今天於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」今天於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票，還能免費租借單車旅遊。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票，還能免費租借單車旅遊。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」今於埔里福興溫泉遊客中心登場，自行車驛站也同步啟用。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」今於埔里福興溫泉遊客中心登場，自行車驛站也同步啟用。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」今天於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」今天於埔里福興溫泉遊客中心登場，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影
「2023南投藝術旅圖展」於埔里福興溫泉遊客中心登場，現場有「白爛貓」可以互動拍照，入場免門票。記者賴香珊／攝影

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